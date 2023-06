SSD Samsung 980 da 500 GB: prezzo mai così basso

Al suo prezzo minimo storico su Amazon, la SSD da 500 GB della gamma Samsung 980 è un affare da cogliere al volo: grazie allo sconto del 44% rispetto al listino può essere acquistata oggi a soli 39 euro. Un’occasione d’oro per eseguire l’upgrade hardware del proprio PC o per assemblarne uno nuovo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Super offerta Amazon sulla SSD da 500 GB di Samsung

Con fattore di forma M.2280, fa leva sulle potenzialità dell’interfaccia NVMe e dalla tecnologia PCIe 3.0 per garantire prestazioni da top di gamma: velocità fino a 3.500MB/s in fase di lettura e fino a 3.000 MB/s in scrittura. Alle caratteristiche si aggiunge il sistema Thermal Guard per la protezione da surriscaldamento, a tutela dei dati immagazzinati e della loro integrità. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Assicura dunque performance elevate in ogni ambito e contesto: dalla produttività al gaming, fino all’elaborazione dei contenuti multimediali. In questo momento, la SSD da 500 GB della gamma Samsung 980 è in offerta su Amazon al prezzo finale di soli 39 euro, il più basso di sempre, grazie allo sconto del 44% rispetto al listino.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratis in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine riceverà l’unità già domani, direttamente a casa e senza spese aggiuntive per la consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.