SSD Samsung T7 Portable: prezzo BOMBA su Amazon (-23%)

Se stai cercando un modo per accelerare i tuoi trasferimenti di dati e proteggere i tuoi preziosi file digitali, l’SSD Samsung T7 Portable è la soluzione perfetta. E oggi è ancora più allettante, con uno sconto del 23% su Amazon. Approfitta di questa offerta per migliorare la tua esperienza di archiviazione e acquistalo al prezzo speciale di soli 139,00 euro. Questo è l’ultimo pezzo a disposizione.

SSD Samsung T7 Portable: l’occasione che stavi cercando

La caratteristica principale che distingue l’SSD Samsung T7 Portable è la sua incredibile velocità di trasferimento. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, questo SSD è 9.5 volte più veloce di un tradizionale HDD. Immagina di trasferire film, foto e documenti in pochi secondi anziché minuti. La tua efficienza raggiungerà nuovi livelli.

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2 del T7 offre velocità fino a 10 Gbps ed è retrocompatibile, garantendo che tu possa utilizzarlo con una vasta gamma di dispositivi senza problemi. Inoltre, i cavi inclusi nella confezione, USB tipo C a C e USB Tipo C a A, assicurano una connettività semplice e immediata.

Ma l’efficacia non è l’unico punto di forza del Samsung T7 Portable. La sua robusta scocca in metallo permette a questo SSD di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche nelle situazioni più impegnative. Inoltre, la protezione con password opzionale e la crittografia hardware AES 256-bit assicurano che i tuoi file siano sempre al sicuro, anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo.

Non preoccuparti del sistema operativo del tuo dispositivo: l’SSD Samsung T7 Portable supporta Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, nonché Android 5.1 (Lollipop) e versioni successive. Tuttavia, tieni presente che alcune versioni precedenti potrebbero non essere completamente supportate.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di archiviazione con l’SSD Samsung T7 Portable. Approfitta dell’offerta del 23% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo conveniente di soli 139,00 euro, prima che sia troppo tardi. Questo è l’ultimo pezzo a disposizione sul noto e-commerce.

