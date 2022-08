SSD SATA ultraveloce in offerta: ti bastano meno di 15€

Hai bisogno di 120 GB di spazio aggiuntivi da sfruttare con un SSD super veloce e senza spendere troppo? Allora approfitta subito di questa offerta che ti permette di acquistare un disco a stato solido interno con interfaccia SATA III a soli 14,94 euro.

Lo sconto è già applicato sul prezzo di listino, quindi non dovrai far altro che aggiungerlo al carrello ed effettuare l’acquisto. Con la spedizione Prime sarà a casa tua già domani.

SSD Interno SATA III: l’offerta da non perdere

120 GB è un boost sufficiente per assicurarsi un po’ di spazio aggiuntivo per i tuoi dati oppure per creare una partizione specifica con cui far partire il tuo sistema operativo, in modo da guadagnarne in velocità ed efficienza.

L’unità SSD interna che ti proponiamo oggi ti offre una velocità di lettura fino a 520 MB al secondo e una velocità di scrittura fino a 480 MB al secondo. Dal basso consumo energetico, resistente agli urti e dal funzionamento silenzioso, ha dimensioni compatte e leggere con 10 x 7 x 0.7 cm e appena 83 grammi.

Una piccola spesa, meno di 15 euro, per un incremento di grandissima utilità per il tuo PC. 120 GB subito a tua disposizione da usare come vuoi, ad un prezzo veramente ridicolo.

