SSD in offerta: WD_BLACK D30 1 TB al minimo storico

Non la solita SSD: l’unità da 1 TB della serie WD_BLACK D30 è progettata per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni. Oggi la puoi trovare al prezzo minimo storico su Amazon. Ideata in modo specifico per i più esigenti in ambito gaming, è adatta sia per i PC sia per le console di ultima generazione ovvero PlayStation 5 di Sony e Xbox Series X/S di Microsoft.

WD_BLACK D30: SSD da 1 TB senza compromessi

A livello di performance, si arriva a una velocità di lettura di 900 MB/s per ridurre al minimo le attese durante i caricamenti. Come visibile nell’immagine qui sotto, il design è stato curato nei minimi particolari e progettato per posizionarla esternamente di fianco alle piattaforme di gioco. Il produttore assicura inoltre ben tre anni di garanzia. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’unità SSD della serie WD_BLACK D30 con capacità pari a 1 TB al prezzo finale di 104 euro invece di 179 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se effettui subito l’ordine, domani sarà a casa tua.

