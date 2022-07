Ancora più giù: Realme Pad in sconto del 45%

Dopo le offerte già viste nei giorni scorsi, Realme Pad è protagonista di un ennesimo taglio di prezzo su Amazon: questa volta lo sconto arriva al 45%. Un’occasione davvero unica e da non lasciarsi sfuggire per allungare le mani sul tablet Android votato alla multimedialità, caratterizzato da un design curato e con un’ottima autonomia.

Tablet in offerta: Realme Pad è l’occasione di oggi

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche incluse: ampio display 2K da 10,4 pollici, processore octa-core MediaTek Helio G80, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB, WiFi. Bluetooth, quattro altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, fotocamera posteriore HD con ottica grandangolare e frontale da 8 megapixel per le videochiamate, doppio microfono integrato e batteria da 7.100 mAh in grado di riprodurre video per 12 ore consecutive con una sola ricarica. Il tutto in soli 6,9 mm di spessore.

Non manca l’accesso alla piattaforma Play Store di Google per il download di applicazioni e giochi. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di far tuo il tablet Realme Pad al prezzo di soli 142,99 euro invece di 259,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita gestita direttamente dalla logistica di Amazon.

