Il purificatore d'aria Toshiba a -41% su Amazon

Progettato in modo attento per migliorare il benessere, il purificatore d’aria di Toshiba (modello CAF-Z45IT) è proposto oggi su Amazon con il 41% di sconto sul prezzo di listino. Con il suo profilo slanciato ed elegante, è adatto sia agli ambienti domestici della casa sia all’ufficio. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita.

Toshiba: il purificatore d’aria è in forte sconto

Riduce le particelle sospese e il fumo, così come i cattivi odori. Inoltre, elimina spore, muffe e batteri. L’efficacia nel trattenere polveri, allergeni e peli di animali grazie alla tecnologia True HEPA raggiunge il 99,97%. Il funzionamento di basa sull’impiego di una lampada UV a lunga durata (cinque volte superiore rispetto a quelle tradizionali) con filtri attivi al carbonio (sostituibili in modo semplice). Ecco come funziona.

È adatto ad ambienti di dimensioni comprese tra 25 e 45 metri quadrati. A questo si aggiunge l’elevata silenziosità per non disturbare e un design elegante progettato per adattarsi a ogni spazio. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il purificatore d’aria di Toshiba (modello CAF-Z45IT) al prezzo finale di soli 69 euro invece di 117 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

