Occasione Microsoft Surface Pro 8: ben 400€ di sconto

400 euro di sconto sono il lasciapassare per una stagione post-estiva da vivere a tutta velocità. 400 euro di sconto, infatti, è il biglietto da visita con cui si presenta Microsoft Surface Pro 8, il 2-in-1 che meglio interpreta lo spirito Windows 11 e che si candida a diventare colonna portante sia del rientro al lavoro che del “back to school” di Settembre.

Microsoft Surface Pro 8: ben 400 euro di sconto

400 euro di sconto, esatto. A tanto ammonta la sforbiciata con cui Microsoft propone in queste ore i due seguenti modelli:

Lo sconto scende invece di 100 euro per il modello da 256GB, disponibile in queste ore al prezzo di 1399 euro.

In tutti i casi si tratta di laptop basati su processore Intel Core i7-1185G7 di 11esima generazione con display da 13 pollici e tastiera (opzionale) removibile. In tutti i casi, soprattutto, il prezzo scende addirittura sotto il livello dello scorso Prime Day: un’occasione vera in tutto e per tutto, della quale non è data sapersi la durata.

L’autonomia fino a 16 ore garantisce lunghe giornate di studio, lavoro, creatività e streaming, identificando in questo device un vero e proprio compagno di avventure per tutta la giornata. Leggero, compatto e resistente, il Surface Pro 8 a questi prezzi diventa un’occasione importante per chi già sta immaginando quali siano gli strumenti con cui intende affrontare il rientro alle attività dopo la pausa estiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.