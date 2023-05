SSD WD_BLACK SN770 da 500GB a soli 58,99€? FOLLIA di Amazon!

Siete alla ricerca di un ottimo SSD interno per aumentare la memoria e le prestazioni del vostro PC? Il disco WD_BLACK si trova in offerta su Amazon a 58,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre per il taglio da 500GB. Stiamo parlando di un dispositivo di archiviazione consigliato per le alte prestazioni come durante le sessioni di gaming. Il fattore forma è M.2 2280 con tecnologia PCIe Gen4 NVMe.

SSD NVMe WD_BLACK da 500GB: il meglio per i PC gaming

Si tratta quindi di un disco SSD NVMe interno, ottimo per espandere la memoria di PC desktop o laptop di nuova generazione. Entrate quindi nel gioco rapidamente e dimenticate i lunghi tempi di caricamento con velocità di lettura fino a 5.150 MB/s e di scrittura fino a 4.900 MB/s. Dotata di interfaccia PCIe Gen4, l’SSD WD_BLACK SN770 NVMe aumenta la reattività del gioco, riduce al minimo le interruzioni e offre uno streaming di qualità, per prestazioni superiori evidenti.

Potete anche sfruttare le massime prestazioni in modalità gaming e monitorare lo stato dell’unità con la Dashboard WD_BLACK, così potrete giocare in totale sicurezza. Infine è dotata dell’avanzata tecnologia per la gestione termica che permette di mantenere prestazioni costanti e il suo formato SSD M.2 è compatibile con le schede madri e i laptop più recenti. Insomma, si tratta di un prodotto di altissima qualità che oggi può essere acquistata in offerta su Amazon a 58,99 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.