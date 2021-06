Stack Overflow nelle mani di Prosus: l'acquisizione

È un'acquisizione che non lascerà indifferente la community di sviluppatori quella annunciata oggi da Prosus: il gruppo europeo (che già detiene quote di Tencent e Mail.ru) ha fatto proprio Stack Overflow, risorsa online di riferimento per tutti coloro che hanno a che fare con il mondo della programmazione.

Prosus compra Stack Overflow per 1,8 miliardi

L'entità dell'investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa ammonta a 1,8 miliardi di dollari. Un corposo assegno staccato con l'obiettivo di rafforzare il proprio portfolio legato al mondo dell'educazione e della formazione, considerando le partecipazioni già attive su questo fronte in Udemy e Codecademy.

Tra coloro che fino ad oggi avevano creduto nella bontà di Stack Overflow figurano realtà come Union Square Ventures, Index Ventures, Andreessen Horowitz, Spark Capital, Silver Lake, GIC e Bezos Expeditions, quest'ultima legata al numero uno di Amazon. Il progetto è stato fondato nel 2008 da Joel Spolsky e Jeff Atwood, coppia di sviluppatori newyorkesi con l'obiettivo di rendere le risorse sulla programmazione accessibili da tutti.

Stando a quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale, ha raccolto nel tempo finanziamenti per un totale pari a 153 milioni di dollari, attivando collaborazioni con oltre 1.500 realtà (incluse Microsoft, Bloomberg e Siemens), attirando oltre 100 milioni di visitatori ogni mese (è tra i 50 siti Web più visitati al mondo) e rispondendo a oltre 50 miliardi di domande sul coding. Queste le parole del CEO Prashanth Chandrasekar in merito all'acquisizione.