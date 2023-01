Stadia: Bluetooth per il controller e un nuovo gioco

Ancora poco più di un paio di giorni e anche Stadia entrerà a far parte del lungo elenco di servizi abbandonati da Google, ma c’è ancora tempo per due annunci: il primo di questi riguarda una delle richieste più frequenti giunte dalla sua community ovvero l’abilitazione del supporto al collegamento Bluetooth per il controller ufficiale, che potrà così essere utilizzato su PC e console.

Il Bluetooth del controller Stadia sarà abilitato

La conferma è giunta nel fine settimana dalle pagine del forum ufficiale: … molti di voi hanno espresso il desiderio di abilitare il Bluetooth sul controller Stadia e abbiamo buone notizie, la prossima settimana pubblicheremo uno strumento fai-da-te per farlo . Il joypad progettato da bigG per la piattaforma, come ha avuto modo di sperimentare chi l’ha provato, è un’ottima periferica di gioco. Non rimane dunque che attendere qualche giorno per conoscere tutti i dettagli.

Come anticipato, la chiusura di Stadia è fissata per il 18 gennaio 2023, dunque tra meno di 48 ore. Il secondo annuncio citato in apertura riguarda invece un nuovo giorno, reso disponibile da Google nel fine settimana in modo completamente gratuito. Si chiama Worm Game.

Già dallo screenshot allegato qui sopra si può intuire che si tratta di una sorta di Snake, realizzato e impiegato internamente per la fase di test della piattaforma, ancor prima del suo lancio. È giocabile sulla pagina dedicata, anche con la sola tastiera.

L’avventura di Stadia è durata solo tre anni o poco più. Google ha deciso di gettare la spugna, uscendo così dall’ambito cloud gaming che aveva a suo modo promesso di rivoluzionare. Nelle scorse settimane sono stati finalizzati i rimborsi riconosciuti a coloro che avevano acquistato gioco o componenti hardware attraverso lo store ufficiale del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.