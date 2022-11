Stadia: ecco il rimborso per gli acquisti effettuati

Come anticipato nei giorni scorsi, i rimborsi per gli acquisti effettuati su Stadia stanno arrivando anche in Italia, con largo anticipo rispetto alla data del 18 gennaio 2023 fissata da Google per la chiusura definitiva del servizio. Possiamo darne conferma direttamente.

Arriva il rimborso per gli acquisti su Stadia

La comunicazione giunge via email, con un messaggio (o più, in base al numero delle transazioni eseguite) dal titolo “Il tuo ordine: informazioni sul rimborso”. Al suo interno si trovano tutti i dettagli, come visibile nello screenshot qui sotto. Il motivo indicato per il rimborso è “Articolo interrotto”, qualsiasi cosa significhi.

È poi sufficiente controllare il saldo del metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto per verificarne la ricezione. Potrebbero comunque trascorrere alcuni giorni prima che sia contabilittato.

Per l’elenco completo degli acquisti effettuati è possibile consultare anche la sezione attività della piattaforma Google Pay.

Ricordiamo che i dispositivi non dovranno essere restituiti. In altre parole, chi ha comprato un controller dedicato (ottimo, anche se non utilizzabile wireless con PC o console) al servizio di cloud gaming o un dongle Chromecast Ultra per potervi accedere, potrà continuare a tenerlo e a utilizzarlo, beneficiando inoltre del rimborso completo per la spesa sostenuta. I giochi, invece, non risulteranno più fruibili a partire dal 18 gennaio 2023, giorno in cui il gruppo di Mountain View spegnerà definitivamente i server della piattaforma. Alcuni sviluppatori hanno deciso di consentire l’esportazione dei salvataggi verso le versioni dei titoli disponibili su altre piattaforme, ma non vale per tutti.

Infine, segnaliamo che è possibile eseguire il download di tutti i dati connessi al proprio account Stadia attraverso il servizio Google Takeout, così da poterli salvare in locale o eventualmente trasferirli altrove.

