Stadia: i rimborsi arrivano anche in Italia

Un breve aggiornamento a proposito di quanto riportato la scorsa settimana: Google ha iniziato a elaborare i rimborsi destinati a chi ha effettuato acquisti su Stadia. Possiamo confermare l’arrivo di un’email con tutti i dettagli a proposito della procedura. La riportiamo di seguito in forma integrale.

L’email di Google sui rimborsi degli acquisti Stadia

Il messaggio si apre comunicando che serviranno due settimane circa prima di veder restituito il denaro speso sulla piattaforma. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento al Centro Assistenza.

Come verranno elaborati i rimborsi dello store Stadia?

Cercheremo di rimborsare automaticamente ogni transazione sulla forma di pagamento usata per l’acquisto. Nel caso in cui il rimborso non andasse a buon fine, riceverai un’email contenente un link tramite il quale potrai scegliere un’altra forma di pagamento sulla quale ottenere il rimborso.

Nel caso dei giocatori di Stadia che hanno eliminato il proprio Account Google, tenteremo comunque di rimborsare automaticamente la transazione sulla forma di pagamento originale.

Quando riceverò il rimborso?

Abbiamo cominciato a emettere i rimborsi e Stadia tenterà di elaborarli automaticamente per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e quote di abbonamento diverse da Stadia Pro effettuati mediante lo store Stadia.

Ti chiediamo di pazientare mentre elaboriamo ogni transazione e di non contattare l’assistenza clienti, che non potrà accelerare il rimborso. Contiamo di elaborare la maggior parte dei rimborsi entro il 18 gennaio 2023.

Quando riceverò il rimborso dell’acquisto di hardware che ho effettuato sul Google Store?

Stiamo lavorando a questa procedura e prevediamo che la maggior parte dei rimborsi verrà elaborata entro il 18 gennaio 2023.

Cosa devo fare se non vedo i rimborsi a cui ho diritto?

Potrai visualizzare tutte le transazioni che richiedono un tuo intervento anche alla pagina pay.google.com, facendo clic sull’icona a forma di campana nell’intestazione. Tocca ciascuna transazione nell’elenco e segui le istruzioni per selezionare una nuova forma di pagamento e portare a termine il rimborso.

Se hai ricevuto un’email che indica che il rimborso è stato emesso, ma la forma di pagamento su cui è stato effettuato non è più attiva e non hai ricevuto un’email aggiuntiva di Google con i passaggi successivi, contatta l’istituto bancario e/o la società che ha emesso la carta di credito per discutere della modalità di ricezione dei fondi.

I tuoi dati di Stadia

Ti ricordiamo che hai la possibilità di usare Google Takeout per esportare i tuoi dati di Stadia, come informazioni del profilo, statistiche di gioco, dati social, salvataggi e acquisizioni di video o immagini, fino al giorno della chiusura del servizio Stadia il 18 gennaio 2023.

Ricordiamo che Google ha annunciato la chiusura del servizio a fine settembre, fissando per il 18 gennaio 2023 l’addio definitivo alla piattaforma di cloud gaming.

