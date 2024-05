Stampante Epson Expression: sconto ESCLUSIVO del 16%

L’Epson Expression Home XP-2200 è la risposta alle tue esigenze di stampa, scansione e copia, se sei alla ricerca di una stampante multifunzione che combini eleganza, semplicità e convenienza. Inoltre oggi, è il momento perfetto per acquistarla, con uno sconto speciale del 16% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 59,99 euro, anziché 71,56 euro.

Stampante Epson Expression: migliora la tua produttività a lavoro

Il suo design elegante e compatto non solo aggiunge un tocco di classe al tuo spazio, ma sfrutta anche lo spazio in modo efficiente, senza compromettere le sue potenti funzionalità. Stampare e scansionare diventano operazioni intuitive grazie alla connettività Wi-Fi, che ti consente di gestire i tuoi documenti da qualsiasi dispositivo in casa tua.

La vera magia accade con l’app Epson Smart Panel. Con un tocco sullo schermo del tuo smartphone o tablet, puoi accedere a una vasta gamma di funzioni, dalla stampa alla scansione, fino alla creazione di album fotografici e biglietti d’auguri personalizzati. È come avere uno studio di design professionale a portata di mano, pronto a esaudire ogni tua richiesta creativa.

Grazie al set di inchiostri Ananas 604 di Epson, puoi ottenere stampe brillanti e nitide a costi contenuti. Con cartucce di inchiostro separate nei formati standard e XL, hai la flessibilità di scegliere ciò che meglio si adatta alle tue esigenze di stampa.

Inoltre, con l’abbonamento gratuito di 3 mesi a ReadyPrint Flex, risparmierai fino al 70% sui costi dell’inchiostro e avrai la tranquillità di ricevere nuove cartucce a casa tua prima che quelle attuali si esauriscano. Basta utilizzare il codice EPSON3 al momento dell’iscrizione e goditi la libertà di stampare senza limiti.

Non perdere l’opportunità di portare la tua esperienza di stampa al livello successivo. Acquista subito la stampante multifunzione Epson Expression Home XP-2200 al prezzo speciale di soli 59,99 euro, prima che sia troppo tardi.