La stampante Epson XP-3200 multifunzione al MINIMO STORICO

Oggi in forte sconto su Amazon, Epson Expression Home XP-3200 è la stampante multifunzione consigliata per la casa e per i piccoli uffici. È un modello a getto d’inchiostro che all’occorrenza può diventare uno scanner o una fotocopiatrice, in bianco e nero oppure a colori. La puoi acquistare al suo prezzo minimo storico, ma attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. Le quattro cartucce (nero, ciano, giallo e magenta) sono incluse nella confezione.

Offerta a tempo per la stampante Epson XP-3200

Ci sono poi in omaggio ci sono tre mesi di abbonamento al servizio ReadyPrint Flex (registrandosi con il codice EPSON3 , scopri come funziona). Ha in dotazione un display LCD a colori per controllare ogni operazione e configurazione in modo semplice e intuitivo, la connettività Wi-Fi per gestire i documenti senza cavi da smartphone, tablet e computer, il supporto alla stampa fronte-retro e molti altri punti di forza. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le altre informazioni approfondite sulle caratteristiche integrate.

Al prezzo finale di soli 69 euro, grazie all’offerta a tempo di oggi, Epson Expression Home XP-3200 è la scelta giusta per la tua scrivania se stai cercando un modello multifunzione, affidabile e con una gestione dell’inchiostro studiata in modo da tagliare le spese, grazie alle cartucce separate.

La stampante è venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita prevista in pochi giorni se effettui subito l’ordine. Non lasciarti sfuggire lo sconto, approfittane prima del sold out. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.