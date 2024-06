Stampante HP DeskJet 2820e a soli 49€ su Amazon e con 3 mesi di Instant Ink inclusi

Amazon lancia una nuova e imperdibile offerta per tutti coloro che necessitano di una stampante versatile e affidabile a un prezzo straordinario. La stampante HP DeskJet 2820e, un modello all-in-one ideale per casa e ufficio, è ora disponibile a soli 49,99 euro, rispetto al prezzo originale di 58 euro. Questa offerta include anche 3 mesi di inchiostro gratuiti con il servizio Instant Ink di HP+, rendendola una proposta ancora più conveniente.

Caratteristiche della HP DeskJet 2820e

La HP DeskJet 2820e è una stampante multifunzione che combina le funzionalità di stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto e facile da usare. È progettata per offrire prestazioni affidabili e di alta qualità, ideali per soddisfare le esigenze quotidiane di stampa a casa o in piccoli uffici.

Con un design elegante e compatto, la HP DeskJet 2820e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Le sue dimensioni ridotte permettono di posizionarla comodamente su una scrivania senza occupare troppo spazio. L’interfaccia utente semplice e intuitiva facilita l’installazione e l’utilizzo, anche per chi non ha molta esperienza con le stampanti.

Questa stampante offre stampe fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica. La funzione di scansione consente di digitalizzare documenti con una risoluzione fino a 1200 dpi, mentre la funzione di copia offre praticità per riprodurre rapidamente documenti e immagini.

La HP DeskJet 2820e supporta la connettività wireless, permettendo di stampare da qualsiasi dispositivo connesso alla rete Wi-Fi. È compatibile con HP Smart App, che consente di stampare, scansionare e copiare direttamente dal proprio smartphone o tablet. Inoltre, la funzione di stampa da cloud permette di accedere e stampare documenti da servizi come Google Drive e Dropbox.

L’offerta su Amazon rende la HP DeskJet 2820e ancora più conveniente, abbassando il prezzo a soli 49,99 euro. Un ulteriore vantaggio di questa promozione è l’inclusione di 3 mesi gratuiti del servizio HP+ Instant Ink. Questo servizio innovativo permette di ricevere le cartucce d’inchiostro direttamente a casa prima che si esauriscano, basandosi sull’uso effettivo. Dopo i primi 3 mesi, è possibile continuare a utilizzare il servizio a un costo mensile ridotto, risparmiando ulteriormente sui costi di stampa.