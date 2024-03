Stampante HP DeskJet 4120e: sconto IMBATTIBILE del 36%

Hai mai desiderato una stampante che si adatti perfettamente alle tue esigenze di stampa, senza compromessi sulla qualità o sulla convenienza? Con l’HP DeskJet 4120e, questo sogno diventa realtà, e ora puoi acquistarla a un prezzo incredibilmente ridotto del 36% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo competitivo di soli 57,90 euro, anziché 91,00 euro.

Stampante HP DeskJet 4120e: questa offerta potrebbe non durare ancora a lungo

Dotata di una vasta gamma di funzionalità, questa stampante multifunzione è pronta a soddisfare tutte le tue esigenze di stampa, scansione e copia. Stampando fino a 8,5 pagine al minuto in bianco e nero e 5,5 pagine al minuto a colori, otterrai risultati rapidi e di alta qualità ogni volta.

La funzione di stampa fronte/retro manuale ti permette di risparmiare carta senza sacrificare la qualità, mentre l’ADF da 35 fogli semplifica la scansione e la copia di documenti multi-pagina in un batter d’occhio.

La connettività non è mai stata così semplice: grazie all’app HP Smart e alle opzioni di connessione come il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare facilmente da qualsiasi dispositivo, sia che tu sia a casa o in viaggio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Essendo una stampante HP+, hai accesso a vantaggi esclusivi come un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di Instant Ink inclusi. Mai più preoccupazioni di rimanere senza inchiostro: Instant Ink ti consegna le cartucce direttamente a casa prima che tu ne abbia bisogno, garantendoti una stampa continua e senza problemi.

Tuttavia, per godere appieno di queste funzionalità, è necessario avere un account HP e una connessione Internet costante. Inoltre, ricorda che questa stampante richiede l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP, garantendo così la massima qualità e affidabilità nel tempo.

Con il firmware dotato di misure di sicurezza dinamica, puoi stare tranquillo sapendo che la tua stampante è protetta da utilizzi non autorizzati di cartucce non originali, assicurando prestazioni ottimali e durature.

Non perdere l’opportunità di portare a casa l’HP DeskJet 4120e oggi stesso, approfittando del suo eccezionale sconto su Amazon. Sia che tu stia lavorando da casa o in ufficio, questa stampante sarà il compagno ideale al prezzo straordinario di soli 57,90 euro.