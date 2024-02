Stampante multifunzione HP Envy 6020e in OTTIMO SCONTO su Amzon

La stampante multifunzione HP Envy 6020e è perfetta da usare in casa o per un piccolo ufficio: oggi puoi averla su Amazon con uno sconto del 38% a 73,90 euro invece di 119,90. Un’ottima occasione da non perdere su un prodotto di questa qualità.

Stampante multifunzione HP in offerta: le caratteristiche

Questa stampante multifunzione HP è in grado di offrirti un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la stampa fronte/retro automatica e la possibilità di stampare senza bordi, garantendo risultati di alta qualità su ogni documento o foto.

Sfruttando la connettività avanzata bluetooth puoi stampare da qualsiasi dispositivo, inclusi PC, smartphone e tablet e senza utilizzare un cavo USB, ma solo l’apposita app HP Smart.

Parlando di velocità di stampa, questa stampante è in grado di stampare fino a a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori: prestazioni affidabili anche nei carichi di lavoro più impegnativi. La risoluzione di stampa fino a 300 x 300 dpi assicura testi nitidi e immagini dettagliate su ogni pagina stampata.

Infine, la stampante supporta una vasta gamma di formati di carta, inclusi A4, A5, A6, con grammature da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica, garantendo la massima flessibilità per soddisfare le tue esigenze.

Approfitta quindi dello sconto su Amazon e acquistala a soli 73,90 euro invece di 119,90.

