Due stampanti 3D in sconto: Flashforge Dreamer e Longer LK5 Pro

Chi desidera prendere confidenza con l'affascinante mondo delle stampanti 3D, muovendo i suoi primi passi di avvicinamento a questa tecnologia, oggigiorno non deve più affrontare grandi spese. Fortunatamente, è sufficiente una ricerca per trovare modelli alla portata di tutte le tasche, dal prezzo accessibile, soprattutto approfittando degli sconti. Oggi ne segnaliamo due molto interessanti disponibili su Amazon.

Flashforge Dreamer e Longer LK5 Pro: stampanti 3D in offerta

Il primo è Flashforge Dreamer (sconto 82,35 euro), con volume di stampa 23x15x14 cm, doppio estrusore, compatibile con ogni filamento e dotato di display touch a colori da 3,5 pollici. Tra i punti di forza la semplicità di utilizzo. Per tutte le informazioni tecniche è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

C'è poi Longer LK5 Pro (sconto 60 euro), con volume di stampa superiore che arriva a 30x30x40 cm, display touch a colori da 4,3 pollici e funzionalità di ripresa dopo le interruzioni. Anche in questo caso, più dettagli nella scheda del prodotto.

Se invece stai cercando i filamenti, dai un'occhiata qui: ce ne sono di ogni tipo e per ogni esigenza, da dare in pasto alle stampanti 3D per dar vita ai modelli.