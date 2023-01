Stand di ricarica wireless 2-in-1: coupon offerta Amazon (-25%)

Interessante occasione Amazon su questo stand di ricarica wireless 2-in-1 che, applicando il coupon che trovi in pagina, può essere tuo con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Solido, elegante e con supporto magnetico, è la soluzione minimal e perfetta per ricarica facilmente il tuo iPhone insieme alle tue AirPods.

Stand di ricarica wireless 2-in-1: perfetto per iPhone e AirPods

Con questo stand di ricarica wireless 2-in-1 hai la possibilità di caricare contemporaneamente il telefono e gli auricolari ufficiali del marchio Apple. Il supporto magnetico ti permette di posizionare facilmente il tuo iPhone mentre con la sua regolazione a sfera puoi ottenere una visualizzazione ottimale nel modo che preferisci.

Con una struttura ultrasottile in acciaio inossidabile e alluminio include un’apposita base in dedicata alla ricarica wireless degli AirPods, con tanto di parte centrale scanalata in modo da posizionarli perfettamente per evitare che scivolino.

Il design si abbina volutamente ai prodotti Apple rendendo la tua postazione di lavoro o il tuo comodino sicuramente elegante con un fantastico effetto minimal. Compatibile con iPhone 12 in su, sarà perfetto per ogni ambiente.

Ricordati dunque di applicare il coupon sconto che trovi in pagina per risparmiare subito il 25% sul prezzo di acquisto: con spedizione Prime e disponibilità immediata sarà a casa tua in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.