Guarda in streaming gratis Star Trek: Picard S2

Patrick Stewart è tornato nei panni di Jean-Luc Picard con l’obiettivo di salvare il futuro da un mondo in distruzione. Si apre così la seconda stagione di Star Trek: Picard. Il primo episodio è già disponibile, in streaming gratis su Prime Video anche per chi ancora non dispone di un abbonamento, basta approfittare dei 30 giorni di prova gratuita.

Star Trek: Picard, in streaming gratis il primo episodio

La serie (nota anche come PIC) è ambientata nel 2399 a vent’anni di distanza dagli avvenimenti raccontati nel film Star Trek: la nemesi, dopo le dimissioni del protagonista dalla Flotta Stellare. Questa l’introduzione.

La seconda stagione di Star Trek: Picard vede impegnati il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo viaggio audace ed entusiasmante: nel passato. Picard deve arruolare amici vecchi e nuovi per affrontare le insidie della Terra del XXI secolo in una corsa disperata contro il tempo per salvare il futuro della galassia e superare la prova finale di uno dei suoi più grandi nemici.

Star Trek: Picard non è l’unica novità in arrivo oggi (4 marzo 2022) su Prime Video: ci sono anche Lucy e Desi, la prima stagione di Diabolical, Killerman e Terminus. Vi auguriamo un felice weekend di streaming.