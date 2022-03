Mini PC in tasca: Stick NiPoGi al minimo storico

Ancora più piccolo di un Mini PC: è il Mini PC Stick del marchio NiPoGi che in questo momento si trova in offerta lampo su Amazon con uno sconto sostanzioso che lo porta al suo prezzo minimo storico. Le unità a disposizione sono poche, gli interessati non perdano tempo.

NiPoGi: Mini PC Stick in offerta lampo

Basato sul sistema operativo Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, il dispositivo deve solo essere alimentato e connesso all’ingresso HDMI di un qualsiasi monitor o televisore. Queste le dimensioni: 11,9×4,8×1,8 centimetri. Rimandiamo alla scheda del prodotto per tutti i dettagli.

Tra le specifiche tecniche citiamo solo la presenza del processore Intel (Celeron J5125) affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage. Non mancano poi WiFi, Bluetooth, porte USB e slot Ethernet per la connessione cablata. Può gestire l’output video a risoluzione 4K con un framerate da 60 fps. In dotazione il cavo di prolunga HDMI, l’alimentatore e il manuale utente.

Oggi il Mini PC Stick di NiPoGi può essere tuo approfittando dell’offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 169,91 euro invece di 239,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno: se ne approfitti subito, domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.