PC all-in-one ASUS: prezzaccio su Amazon (-150€)

Ogni componente hardware di ASUS Zen AiO A5200 è racchiusa all’interno del monitor da 21,5 pollici (con risoluzione Full HD), così da liberare la scrivania dall’ingombro di un case. Oggi il PC all-in-one può essere tuo approfittando dello sconto da ben 150 euro su Amazon che lo porta al prezzo minimo storico.

ASUS Zen AiO A5200, un affare all-in-one

Sono queste le specifiche tecniche più importanti del computer: display con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e superficie anti-rifesso, processore Intel Core i3-10110U, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 256 GB, webcam 720p con microfono integrato per riunioni e videochiamate, altoparlanti di qualità certificati da Harman Kardon, porte USB, Ethernet e slot HDMI posizionati sul retro. In dotazione anche tastiera e mouse wireless: addio cavi! Altri dettagli nella descrizione completa.

Il tutto assemblato nel design elegante e minimalista visibile in queste immagini. Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft e garanzia di ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati in futuro dalla software house.

Oggi il PC all-in-one di ASUS (modello Zen AiO A5200) può essere tuo al prezzo finale di soli 549 euro invece di 699 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare è approfittare dell’offerta Amazon prima che scada, acquistandolo così al suo prezzo minimo storico. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni: se lo compri subito, all’inizio della prossima settimana sarà già operativo sulla sua scrivania.

