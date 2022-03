Laptop ASUS: Windows 11 e Intel Core 11th al MINIMO

Un laptop di ultima generazione al prezzo minimo storico: è l’affare di oggi su Amazon che permette di acquistare ASUS F415 approfittando di uno sconto da ben 130 euro. Il dispositivo integra componenti hardware adatte alla produttività, con la garanzia di ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza per molto, molto tempo.

ASUS F415: il laptop è un affare su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici di tipo NanoEdge con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e superficie anti-riflesso, processore Intel Core i3-1115G4, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB (anche 3.2 Type-C) e autonomia elevata grazie alla batteria in dotazione.

A questo si aggiungono una webcam con microfono per riunioni e videochiamate da remoto, altoparlanti con tecnologia SonicMaster per una qualità audio senza compromessi, i moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, una tastiera fisica full size e un ampio touchpad con lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è il nuovo Windows 11 (in versione Home S) con licenza ufficiale Microsoft che assicura la possibilità di accedere a tutte le nuove feature introdotte nella piattaforme e una protezione totale dei dati grazie agli update frequenti.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop ASUS F515 al prezzo finale di soli 499 euro invece di 629 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio gestita direttamente dalla logistica di Amazon: se lo compri subito, già domani sarà sulla tua scrivania pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana, nello studio o, perché no, nella navigazione e nell’intrattenimento multimediale.

