Mini PC con lettore impronte e Windows 11 (-80€)

È sufficiente dare uno sguardo alle caratteristiche di questo Mini PC per capire come sia in grado di sostituire in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale: è proposto dal marchio SNUNMU su Amazon con un coupon sconto da ben 80 euro che abbatte in modo significativo il prezzo di listino. Approfittane finché sei in tempo.

Mini PC: Intel Core e Windows 11 in SUPER SCONTO

Tra le specifiche tecniche emergono il processore Intel Core i5-8279U affiancato dalla GPU Intel Iris Plus Graphics 645 per l’elaborazione dei contenuti grafici, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con unità SATA aggiuntive). Trova posto anche un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, posizionato sulla parte superiore del case. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è il nuovo Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti e le patch di sicurezza in modo puntuale. Si ha così modo di accedere alle più recenti funzionalità della piattaforma dormendo sonni tranquilli, sapendo che la propria privacy è al sicuro. Quanto costa? Meno di quello che pensi: il prezzo finale è di soli 449 euro invece di 529 euro come da listino, devi solo attivare il coupon Amazon disponibile oggi.

Nell’immagine qui sopra le porte per la connettività: ci sono anche due uscite video (HDMI e VGA) con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K. Chi ha bisogno di più spazio interno può scegliere la versione con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB a prezzo di 489 euro invece di 569 euro. In entrambi i casi la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio curata da Amazon: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania, pronto a supportarti nel lavoro, ad affiancarti nello studio o per l’intrattenimento e la navigazione.

