MacBook Pro con Apple M1 Pro: SUPER SCONTO da 455€

Prestazioni senza compromessi, funzionalità in linea con le aspettative più elevate e design Made in Cupertino: oggi il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, nella sua versione spinta dal chip Apple M1 Pro, è proposto da Amazon con uno sconto da ben 455,26 euro sul listino. Si scende così al prezzo minimo storico dal lancio.

MacBook Pro 16 (M1 Pro): la potenza è nulla senza… lo sconto

Sotto il telaio batte un cuore potente: CPU 10-core affiancato da GPU 16-core per l’elaborazione dei contenuti grafici e Neural Engine 16-core per le applicazioni di intelligenza artificiale. Non è sufficiente? Citiamo le 21 ore di autonomia (in modalità riproduzione video) garantite dalla batteria per avere un quadro più completo. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Si tratta della versione con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Un vero e proprio mostro, al servizio di professionisti e creativi, con performance all’apice della categoria che beneficiano delle ottimizzazioni introdotte nel tempo dalla mela morsicata. Tra le specifiche tecniche anche la videocamera FaceTime HD frontale per videochiamate e riunioni in Full HD e una gamma completa di porte per la connettività.

Come si legge nella descrizione completa, lato software il sistema operativo è ovviamente macOS, con pieno supporto a tutti gli aggiornamenti per gli anni a venire: si parte dalla versione Monterey, la più attuale, per poi passare a quelle successive non appena saranno rese disponibili.

In questo momento hai la possibilità di far tuo il nuovo MacBook Pro con Apple M1 Pro (CPU 10-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core) al prezzo finale di 2.393,74 euro invece di 2.849,00 euro come da listino. Non si tratta certo di una spesa contenuta, ma il forte sconto proposto oggi da Amazon porta il laptop al suo minimo storico, rendendola un’occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo in grado di sprigionare una potenza di calcolo senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.