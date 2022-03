CHUWI LarkBox Pro: Mini PC 4K davvero MINI (coupon)

Questo dispositivo rientra a pieno titolo nella categoria Mini PC, ma considerando le sue dimensioni bisognerebbe forse crearne una nuova: quella dei Micro PC. L’ingombro ultra-compatto di CHUWI LarkBox Pro (solo 61x61x43 millimetri) non rappresenta però il suo unico punto di forza. Iniziamo col segnalare che oggi si trova in forte sconto su Amazon grazie a un coupon promozionale da 40 euro. Una vera occasione per chi sta pensando di allestire una nuova postazione di lavoro o studio, ma non vuol spendere troppo.

Mini PC in offerta: CHUWI LarkBox Pro

Basato sul sistema operativo Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, integra specifiche tecniche tali da renderlo adatto alla produttività di base (editing documenti, posta elettronica), alla comunicazione, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Ecco le più importanti: CPU Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600 per l’elaborazione del comparto grafico, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, porta HDMI per l’uscita video con supporto alla risoluzione 4K (per il collegamento a qualsiasi monitor o televisore), slot microSD, jack audio a cui connettere auricolari o altoparlanti, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, porte USB 3.0 Type-A e Type-C. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Come si può leggere nella descrizione completa, c’è anche la possibilità di montarlo sul retro dello schermo grazie al supporto per lo standard VESA. E all’occorrenza lo puoi portare con te: una vera e propria workstation mobile, racchiusa in un case progettato per ottimizzare la dissipazione del calore.

Oggi hai la possibilità di acquistare CHUWI LarkBox Pro al prezzo finale di soli 179 euro, approfittando del coupon Amazon da attivare in un click. La disponibilità del Mini PC (Micro PC) è immediata, con spedizione gratuita a domicilio. Non abbiamo modo di sapere fino a quando sarà accessibile l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.