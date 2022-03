SanDisk Extreme 500GB: l'NVMe che resiste a tutto quasi a metà prezzo

Se lo spazio di archiviazione non basta, non vuol dire che tu debba rinunciare alle prestazioni o alla sicurezza. Con il SanDisk Extreme 500GB puoi ottenere grande capienza, la velocità di un disco NVMe e la massima sicurezza per i tuoi dati anche dagli agenti esterni, a soli 93 euro su Amazon.

SSD portatile SanDisk Extreme 500GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un’unità caratterizzata da un design rugged strutturato per resistere anche agli ambienti più difficili, ideale per uso professionale. Il case, infatti, è realizzato completamente in policarbonato, circondato da un bumper in gomma. Il tutto con un rivestimento in silicone che gli dona una piacevole sensazione al tocco e gli ha permesso di ottenere la certificazione IP55. In questo modo, il disco è in grado di resistere ad acqua, polvere e urti consentendoti di portarlo sempre con te. Non manca, infatti, una generosa asola per il moschettone così da attaccare il disco allo zaino o al passante della cintura. È una delle soluzioni più amate da fotografi e videografi che non si negano qualche escursione e desiderano avere un dispositivo affidabile in qualsiasi circostanza.

Ovviamente però, a fare la differenza rispetto alle alternative presenti sul mercato, sono senza dubbio le prestazioni. All’interno ospita un’unità NVMe capace di fornire una velocità di trasferimento fino a 1050MB/s in lettura e 1000MB/s in scrittura. Questo sfrutta un’interfaccia USB Type-C indispensabile per ottenere le massime prestazioni proposte dal disco. Tuttavia, non manca una tradizionale interfaccia Type-A per il collegamento al computer, naturalmente con qualche piccola rinuncia dal punto di vista prestazionale. Presente la crittografia hardware AES256 tramite la quale è anche possibile impostare una password per l’accesso all’intera memoria oppure a singoli file o cartelle. Una soluzione estremamente versatile e affidabile, dimostrato dalla garanzia di 5 anni offerta da SanDisk.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 42%, il disco è disponibile su Amazon a soli 93,18 euro per un risparmio di ben 66,81 euro.

