Occasione Amazon: AVM FritzBox 7490 a -31%

Connettività senza compromessi, a casa così come in ufficio, grazie al Fritz!Box 7490 di AVM. Il router è compatibile con qualsiasi DSL, dotato di quattro slot Ethernet sul retro per il collegamento dei dispositivi via cavo e delle funzioni di centralino VoIP. Si trova in forte sconto su Amazon.

AVM Fritz!Box 7490: lo sconto supera il 30%

Può arrivare a una velocità di 1.300 Mbit/s nel trasferimento dati, offrendo prestazioni all’altezza delle aspettative sia per la produttività sia per l’intrattenimento multimediale (streaming, gaming e così via). Non mancano inoltre due porte analogiche, altrettante USB 3.0 per stampanti o storage, una ISDN e una base DECT per un massimo di telefoni cordless. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, si tratta di un prodotto certificato e ricondizionato direttamente dal produttore. Nel packaging tutti gli accessori in dotazione.

Questo prodotto certificato e ricondizionato è stato controllato e testato per garantire un aspetto nuovo e una nuova funzionalità, con segni di usura minimi o non necessari. Il prodotto contiene tutti gli accessori rilevanti.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Fritz!Box 7490 di AVM al prezzo finale di 113,28 euro invece di 164,24 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni curata direttamente dalla logistica di Amazon.

