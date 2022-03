Kit TP-Link Powerline: porta la rete in tutta la casa con un gesto

Sapevi di poter coprire una stanza con la rete Wi-Fi senza doverti preoccupare della distanza dal modem? Grazie al kit TP-Link TL-WPA7517 Powerline puoi portare la tua linea Gigabit in qualsiasi ambiente della casa o del locale commerciale in un attimo, oggi ad un prezzo vicino al minimo storico: solo 60 euro su Amazon.

Kit Powerline TP-Link TL-WPA7517: caratteristiche tecniche

Il kit include due dispositivi: il primo da posizionare nei pressi del modem, in qualsiasi punto della stanza da coprire con la rete. I dispositivi vanno inseriti direttamente nella presa di corrente, ragione per cui TP-Link li ha realizzati con un design decisamente compatto. Una volta collegato il primo dispositivo al modem, la rete dati attraverserà l’intero impianto elettrico della casa, coprendo sostanzialmente l’intero appartamento con la linea internet. È possibile, infatti, estendere il collegamento acquistando ulteriori nodi in modo analogo a quanto avviene con le reti mesh. La differenza, rispetto a queste ultime, è che non avrai alcun tipo di dispersione o variazione nella qualità della rete dovute alla distanza. Ogni nodo offre una porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione diretta dei dispositivi via cavo, o di eventuali switch ethernet. In questo modo potrai ottenere stabilità e velocità senza compromessi e senza cablaggi impegnativi.

La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione dedicata che ti consente di gestire tutte le impostazioni di rete. In pochi passaggi avrai la connessione pronta all’utilizzo e potrai monitorare in qualsiasi momento i dispositivi connessi e l’utilizzo del network. Ovviamente, non manca la connettività Wi-Fi che ti consente di utilizzare i dispositivi come tradizionali extender, con una velocità combinata di 750Mbps. Inoltre, grazie alla funzione Wi-Fi Auto-Sync potrai aggiungere ulteriori nodi in qualsiasi momento senza la necessità di intervenire dall’applicazione. Questi, infatti, si configureranno automaticamente applicando le stesse impostazioni del sistema già installato. Naturalmente, la rete avrà stesso nome e stessa password di quella principale.

Grazie ad uno sconto del 25%, il kit TP-Link TL-WPA7517 è disponibile su Amazon a soli 59,98 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.