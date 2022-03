SanDisk iXpand Luxe: 128GB per iOS e Android al minimo storico

Perché destreggiarti tra dispositivi per iOS e Android diversi, quando la SanDisk iXpand Luxe 128GB è in grado di offrire una soluzione per entrambi? Una pratica pendrive decisamente capiente e con doppia interfaccia capace di risolvere i problemi di archiviazione ovunque tu sia, che oggi scivola al suo minimo storico a soli 52 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk iXpand Luxe 128GB: caratteristiche tecniche

La pendrive ha un design estremamente compatto realizzato completamente in metallo che garantisce robustezza e affidabilità. Come premesso, la chiavetta USB possiede due interfacce. Da un lato è presente il connettore Lightning che consente di collegare la pendrive ai dispositivi mobili di casa Apple come iPhone e iPad. Dall’altro, invece, è presente un connettore USB Type-C per il collegamento a computer, dispositivi mobili Android e MacBook. In questo modo potrai alternare l’utilizzo tra praticamente qualsiasi dispositivo in tuo possesso. Potrai, ad esempio, liberare la memoria dal tuo smartphone Android e passare subito sul tuo tablet iOS raccogliendo tutto in un’unica cartella. Da questo punto di vista offre una flessibilità mai vista prima.

L’accessorio ha anche un coperchio ruotabile, oltre ad un coperchio dedicato alla porta USB-C, consentendo di proteggere entrambe le interfacce durante il trasporto. Non manca, ovviamente, la pratica asola per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi. Tra le feature più interessanti, però, c’è sicuramente l’applicazione iXpand Drive. Questa consente innanzitutto di poter impostare una password per proteggere i tuoi dati in caso di furto o smarrimento dell’unità. Inoltre, potrai calendarizzare i backup così che avvengano automaticamente semplicemente collegando la chiavetta al dispositivo su cui è stato impostato il backup. Una soluzione eccezionale per tenere una copia dei tuoi dati costantemente al sicuro.

Grazie ad uno sconto del 37%, la SanDisk iXpand Luxe 128GB è disponibile su Amazon a soli 51,99 euro per un risparmio di ben 30 euro sul prezzo di listino.

