Teclast con Windows 11: il laptop a PREZZO SHOCK

Se stai cercando in nuovo laptop, sei nel posto giusto. Qui è dove ti segnaliamo il Teclast F7 Plus 3 al suo prezzo minimo storico. Un modello adatto a navigazione, intrattenimento, studio e produttività di base, acquistabile oggi in forte sconto su Amazon grazie a un coupon promozionale da -90 euro.

Coupon -90€ per Teclast F7 Plus 3

Ecco quali sono le caratteristiche e le specifiche tecniche che rendono il portatile una vera occasione: display da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4120 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, una gamma completa di porte (USB 2.0 e 3.0, mini-HDMI, jack audio e microSD), webcam con microfono e altoparlanti. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Il comparto hardware è racchiuso in un telaio in metallo con design elegante e profilo sottile. Ancora, come si legge nella scheda del prodotto, il laptop è pronto per l’aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11. Il sistema operativo preinstallato all’acquisto è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce l’accesso a tutti gli update e alle patch di sicurezza.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Teclast F7 Plus 3 al prezzo finale di soli 309,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione senza spese a domicilio: se lo compri subito, entro il weekend sarà sulla tua scrivania. Immaginiamo che a queste condizioni l’offerta non durerà molto, gli interessati non perdano tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.