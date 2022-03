Minis Forum GK41: Windows 11 e capienza incredibile a meno di 230 euro

Performance ed efficienza non necessitano di grandi dimensioni, come nel caso del Minis Forum GK41, un Mini PC pensato per l’utilizzo professionale. Si tratta di un computer equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11 oggi in offerta su Amazon a meno di 230 euro.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis completamente in metallo, forato sia nella parte superiore che ai lati per agevolare la dissipazione del calore. Quest’ultima è affidata ad un sistema attivo che garantisce ottime performance di raffreddamento pur rimanendo decisamente silenzioso. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. L’archiviazione di massa prevede ben 3 alternative per l’espansione. La prima, più semplice ed economica, è attraverso una microSD fino a 128GB grazie al pratico slot integrato. La seconda è sostituendo l’SSD M.2 2280 preinstallato con uno più capiente. La terza è aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione dalle ottime performance che consente un’incredibile capienza pe gestire flussi dati importanti.

Le uscite audio/video, infatti, sono due di cui una HDMI e una DisplayPort consentendo di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverte reti fisse per una velocità di trasferimento eccezionale. Naturalmente, non mancano le tradizionali porte USB Type-A, in questo caso 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual-band e il Bluetooth 4.2. Avrai la possibilità di collegare senza fili mouse e tastiera, così da dedicare le porte USB per eventuali HUB, stampanti o periferiche di archiviazione esterna. Una macchina decisamente flessibile, ideale tanto per l’ufficio che per l’uso domestico in alternativa ai tradizionali desktop mid-tower.

Grazie ad uno sconto del 18%, puoi acquistare il Minis Forum GK41 a soli 229,49 euro su Amazon per un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.