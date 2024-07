Starlink raggiunge 8 Gbps, record di velocità Internet

SpaceX di Elon Musk ha annunciato risultati sorprendenti sulla velocità di Internet raggiunta da Starlink, la costellazione di mini satelliti per l’accesso a Internet, con la missione di colmare il divario digitale nel mondo. Secondo quanto riportato, il sistema è stato in grado di fornire una velocità di download impressionante di 8 Gbps in una località remota.

I risultati dei test di velocità

Michael Nicolls, vicepresidente di Starlink Engineering, ha condiviso i risultati dei test di velocità su X. Lo screenshot mostrava una velocità di download di 8102,6 Mbps registrata su un dispositivo situato a Jacksonville, in Florida. Inoltre, la rete ha raggiunto una velocità di upload di 2794,7 Mbps con un ping complessivo di 40ms. Questi numeri si riferiscono a un innovativo “gateway per comunità mobili” su cui l’azienda sta attualmente lavorando.

Speedtest from @starlink’s new mobile community gateway capability, no land in sight. pic.twitter.com/0gswXiyc8b — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 17, 2024

Attualmente l’offerta residenziale di Starlink raggiunge velocità di download tra 25 e 220 Mbps. Con il servizio Community Gateway dedicato a località remote, Starlink può però installare ricevitori di grandi dimensioni e fornire connessioni con prestazioni superiori.

Ogni Community Gateway terrestre è in grado di raggiungere velocità di upload e download simultanee fino a 10 Gbps. Si tratta di una soluzione pensata per portare la connettività in fibra ottica a più abitazioni in aree rurali o isolate.

Il costo iniziale per l’installazione di un Community Gateway è di 1,25 milioni di dollari, con un canone mensile a partire da 75.000 dollari. È una soluzione dal prezzo elevato, adatta a coprire le esigenze di connettività di intere comunità in luoghi remoti. I recenti test a 8 Gbps dimostrano le potenzialità della rete Starlink che, grazie ai gateway mobili, può raggiungere velocità sorprendenti anche in aree scarsamente popolate.

Primo gateway comunitario installato in Alaska

Nel 2022 SpaceX ha installato, in collaborazione con OptimERA, il primo gateway community sull’isola remota di Unalaska in Alaska. Questo progetto ha dimostrato l’efficacia del sistema Starlink nel portare connettività ad alta velocità in aree difficili da raggiungere con metodi tradizionali.

Il nuovo gateway mobile community sembra essere una versione del gateway community progettata per fornire velocità gigabit in luoghi remoti situati in mare aperto o in volo. Stando a quanto dichiarato da Michael Nicolls, il recente test a 8 Gbps potrebbe essere avvenuto in acque lontane dalla terraferma, dove il gateway mobile community ha permesso di raggiungere prestazioni eccezionali grazie alla connettività satellitare Starlink.

Obiettivi futuri di SpaceX

SpaceX ha già lanciato oltre 6.000 satelliti Starlink per costruire la sua rete internet satellitare globale. Secondo le previsioni, il business diventare profittevole nel corso di quest’anno. L’azienda sta lavorando per espandere la copertura della sua rete e portare Internet satellitare ad un numero sempre maggiore di utenti.