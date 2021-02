Starlink apre alle prime prenotazioni

L’idea di una connessione satellitare è nell’aria da molti anni, fin da quando si cercavano soluzioni per il dilagante digital divide che (anche a distanza di tempo) ancora attanaglia molte zone periferiche in tutto il mondo. Il fatto che Starlink stia per portare la sua soluzione a compimento significa che l’utopia di allora, a suo tempo affondata da tempi di latenza impossibili, è oggi qualcosa di concreto. Il tutto sarà peraltro disponibile anche in Italia, o almeno questo è quanto sembra trasparire dal modulo di contatto nel quale sono contemplati anche indirizzi dal nostro Paese.

La differenza rispetto ai satelliti del passato sta nel fatto che gravitano attorno alla terra ad una distanza molto minore, il che migliora le performance e riduce fortemente i tempi di latenza dovuti alle lunghe tratte che il segnale deve percorrere.

Questa differenza concettuale fa la differenza. Ulteriori lavori sarebbero inoltre in atto per ridurre la visibilità dei satelliti dalla superficie terrestre (cosa oggi invece del tutto evidente la notte), così da abbatterne il disturbo nell’osservazione degli astri.

Starlink ha già portato in orbita i propri satelliti, i primi 10000 tester sarebbero già connessi alla fase beta e sta ora per passare alla prima fase commerciale:

People who are outside the current area of availability for the #Starlink Beta can place a $99 deposit to acquire the service once it becomes available in your region – NET mid-to-late 2021, for example.

“Orders will be fulfilled on a first-come, first-served basis.” pic.twitter.com/lgEKFTd0V8

— Tyler Gray (@TylerG1998) February 9, 2021