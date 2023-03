Starlink Roam: connessione satellitare globale

SpaceX aveva annunciato a fine febbraio l’arrivo imminente di un servizio di roaming globale. L’azienda di Elon Musk ha comunicato ieri sera che Starlink Roam è disponibile per tutti gli utenti. In realtà non è una vera novità, dato che è il nuovo nome di Starlink for RVs, ovvero Starlink per camper.

Starlink Roam: piani regionale e globale

Starlink permette di accedere ad Internet attraverso la costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Quando gli utenti effettuano la registrazione al servizio devono indicare l’indirizzo di residenza, ovvero il luogo in cui verrà installata l’antenna. Se vogliono spostarla devono aggiungere l’opzione “portabilità”. In alternativa è possibile sottoscrivere l’abbonamento a Starlink Roam.

Starlink now offers a global roaming option for customers traveling to locations where connectivity has been unreliable or completely unavailable → https://t.co/zQFh5qscts pic.twitter.com/CKpsWVeDx4 — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023

Questo servizio consente di spostare l’antenna in qualsiasi luogo dove c’è copertura, quindi non c’è più il vincolo di rimanere nello stesso continente. Gli utenti possono scegliere tra il piano regionale (stesso continente) e il piano globale (tutto il mondo), pagando 150 dollari/mese e 200 dollari/mese, rispettivamente. Starlink offre un’antenna fissa a 599 dollari o un’antenna per veicoli in movimento a 2.500 dollari.

Il servizio Starlink Roam è di tipo “best effort“. Ciò significa che le velocità dichiarate e l’uso ininterrotto non sono garantiti. La qualità migliore è garantita solo agli utenti residenziali con antenna fissa (priorità di accesso alle risorse di rete).

All’inizio di novembre 2022 era stata annunciata la nuova “fair use policy” che prevede un limite al traffico mensile per gli utenti statunitensi e canadesi. La politica sull’uso equo era stata posticipata a febbraio. Sul sito ufficiale è ora scritto che entrerà in vigore dal mese di aprile.

L’ultimo lancio di satelliti è avvenuto il 3 marzo. Attualmente la costellazione è composta da 3.754 satelliti. A fine febbraio sono stati lanciati 21 satelliti 2.0 mini con il razzo Falcon 9. Questi modelli offrono una maggiore larghezza di banda della versione 1.5. I modelli 2.0 standard di maggiori dimensioni verranno lanciati con lo Starship. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i test per la connessione diretta tra smartphone e satelliti in collaborazione con T-Mobile.