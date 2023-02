Starlink offrirà un servizio di roaming globale

SpaceX ha comunicato l’avvio dei test per un servizio di roaming globale con Starlink. Alcuni utenti che risiedono in paesi privi di copertura satellitare hanno ricevuto un’email per invitarli a sottoscrivere l’abbonamento. Il costo di 200 dollari/mese è piuttosto elevato, considerando che le prestazioni sono inferiori a quelle del servizio residenziale.

Roaming globale con Starlink

L’abbonamento standard a Starlink costa 110 dollari/mese negli Stati Uniti (50 euro/mese in Italia), al quale deve essere aggiunto il costo del kit (599 dollari negli Stati Uniti, 450 euro in Italia). Il servizio residenziale permette di spostare l’antenna (opzione portabilità), ma solo per un limitato periodo di tempo. SpaceX offre altri quattro servizi (business, camper, marittimo e aviazione) a prezzi decisamente più alti.

Il roaming globale potrebbe consentire l’accesso ad Internet da ogni paese del mondo, anche quelli non ancora coperti dal servizio residenziale, in quanto i rispettivi governi non hanno ancora concesso la licenza a SpaceX.

Nell’invito ricevuto da alcuni utenti è scritto che il servizio di roaming globale sfrutta il collegamento laser tra i satelliti della costellazione. Essendo una tecnologia nuova si potrebbero verificare rallentamenti o interruzioni, ma questi problemi verranno risolti in futuro. Le prestazioni (velocità di download/upload e latenza) non sono paragonabili a quelle di una fibra ottica terreste, ma sono comunque sufficienti per molte attività.

Gli utenti che non sono soddisfatti del servizio potranno restituire il kit e ricevere il rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Non è noto se il traffico avrà una priorità inferiore a quella del servizio residenziale. Entro febbraio dovrebbe essere imposto un limite di traffico mensile.

