Starlink per camper in Italia: uscita e prezzo

Si chiama Starlink per camper ed è il nuovo servizio offerto da SpaceX per la connettività sui veicoli in movimento, che fa leva sullo scambio di dati con una costellazione di satelliti in orbita. Il suo arrivo è stato anticipato a maggio dalla società di Elon Musk e si concretizzerà nei prossimi mesi, anche per l’Italia. Vediamo tutti i dettagli su uscita e prezzo.

SpaceX: Starlink per camper anche in Italia

Il debutto è previsto per il dicembre 2022, quando l’azienda darà il via alla spedizione di un nuovo piatto ad alte prestazioni, progettato appositamente per l’uso in movimento.

Come visibile dall’immagine qui sotto, relativa alla copertura, il nostro paese è indicato come ad “alta capacità”. Nessun problema dunque nell’agganciare i satelliti.

In merito al prezzo, è chiesta una spesa iniziale di 410 euro per l’apparato hardware (imballo e spedizioni sono gratuiti), a cui va aggiunto un abbonamento mensile da 85 euro per l’erogazione del servizio. I clienti hanno a disposizione 30 giorni per mettere alla prova Starlink per camper, ottenendo eventualmente un rimborso completo se non soddisfatti.

SpaceX afferma che la tecnologia è ideale per utenti residenziali e applicazioni Internet quotidiane come streaming, videochiamate, giochi online e altro . Per quanto riguarda la velocità, gli ultimi test effettuati da Ookla tramite Speedtest rivelano 97 Mbps in download e 18 Mbps in upload. Di fatto, è più di quanto messo a disposizione di gran parte dei clienti connessi in fibra con tecnologia FTTC. I valori massimi sono stati registrati in Portogallo con 123 Mbps in download e circa 29 Mbps in upload.

Di recente, un team di ricercatori ha messo a punto un sistema che permette di sfruttare Starlink come alternativa al GPS.