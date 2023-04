Starship: dettagli del lancio previsto il 20 aprile

Dopo molti anni di attesa sembra finalmente arrivato il momento del primo lancio orbitale. Da alcuni giorni, il razzo Starship è pronto sulla base di lancio di Boca Chica (Texas), in attesa dell’autorizzazione da parte della FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti. SpaceX ha pubblicato alcuni dettagli sul sito ufficiale, confermando che il lancio è previsto per la fine della prossima settimana.

In base alla documentazione disponibile sul sito della FAA, la finestra di lancio si aprirà il 17 aprile, ma il lancio dovrebbe avvenire il 20 aprile. Il razzo Starship è altro circa 120 metri ed è formato da due stadi: Booster 7 (stadio inferiore) con 33 motori Raptor e Ship 24 (stadio superiore) con sei motori Raptor. I propellenti sono ossigeno e metano liquidi.

Teams are focused on launch readiness ahead of Starship’s first integrated flight test as soon as next week, pending regulatory approval – no launch rehearsal this week https://t.co/SpsRVRsvz1 pic.twitter.com/ovYUQgAjAc

— SpaceX (@SpaceX) April 11, 2023