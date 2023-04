SpaceX Starship pronto per il test di volo orbitale

SpaceX ha pubblicato le foto del razzo Starship sulla base di lancio di Boca Chica (Texas). L’azienda di Elon Musk ha comunicato che il primo volo orbitale dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, se arriverà l’autorizzazione della FAA (Federal Aviation Administration).

Starship pronto per il volo orbitale

SpaceX ha effettuato il test statico dei 33 motori Raptor circa due mesi fa. Poco prima dell’accensione, gli ingegneri hanno spento un motore, mentre un altro si è spento da solo. Musk ha commentato su Twitter che 31 motori sono sufficienti per raggiungere l’orbita, quindi il test può essere considerato un successo. Lo Starship è stato assemblato sulla base di lancio, unendo i due stadi (Booster 7 e Ship 24). Il razzo, altro circa 120 metri, è pronto per il test, ma SpaceX non ha ancora ricevuto la licenza dalla FAA.

Starship is stacked & ready to launch next week, pending regulatory approval https://t.co/fLHTjwOMOT — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

In base alle informazioni pubblicate oggi sul sito dell’agenzia federale, la finestra di lancio provvisoria è prevista per il 17 aprile tra le 7:00 e le 11:00 locali, ovvero le 13:00 e le 17:00 in Italia. Ma, come detto, serve l’autorizzazione della FAA.

Starship verrà utilizzato per la missione Artemis III. Una versione modificata porterà gli astronauti sulla Luna a fine 2025 (data da confermare). Il razzo di SpaceX è stato scelto anche per le missioni private dearMoon, Polaris e quella con Dennis Tito.