dearMoon: scelto l'equipaggio dello Starship

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato gli otto compagni di viaggio per la missione dearMoon prevista nel 2023. I nove astronauti civili raggiungeranno la Luna e ritorneranno sulla Terra dopo circa una settimana. Non è noto però se la data verrà rispettata. Lo Starship di SpaceX deve ancora ricevere il via libera dalla FAA per il primo volo orbitale.

dearMoon: giro intorno alla Luna

Yusaku Maezawa, fondatore di Zozotown e collezionista d’arte, aveva acquistato tutti i posti sullo Starship nel 2018. La missione dearMoon prevede il lancio del razzo dalla Starbase di Boca Chica in Texas entro il 2023. La data esatta verrà confermata dopo che SpaceX riceverà l’autorizzazione dalla FAA (Federal Aviation Administration) per il primo volo orbitale, attualmente previsto all’inizio del 2023 con Ship 24 (navicella) e Booster 7 (primo stadio).

Le candidature erano state aperte a marzo 2021. Sono arrivate oltre un milione di richieste e, dopo un’attenta selezione, sono state scelte dieci persone (otto titolari e due di backup). Ecco i nomi dei “fortunati” che vedranno la Luna da una distanza di circa 200 Km:

Steve Aoki, DJ e produttore musicale

Tim Dodd, proprietario del canale YouTube Everyday Astronaut

Yemi A.D., artista e coreografo

Karim Iliya, fotografo

Rhiannon Adam, fotografa

Brendan Hall, regista

Dev Joshi, attore

TOP (Choi Seung Hyun), musicista della band BIGBANG

Miyu, danzatrice

Kaitlyn Farrington, snowboarder

All’inizio del 2023 inizierà la fase di addestramento. Maezawa è stato per 12 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX ha già aperto le porte al turismo spaziale con le missioni Inspiration4 e Ax-1. Lo Starship verrà utilizzato anche per il programma Polaris. A bordo della navicella per il secondo giro intorno alla Luna ci saranno Dennis Tito e sua moglie Akiko.