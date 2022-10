Dennis Tito tornerà nello spazio con uno Starship

Dennis Tito e sua moglie Akiko saranno a bordo di un Starship di SpaceX e raggiungeranno la Luna insieme ad altri 10 membri dell’equipaggio. Per chi non lo sapesse, Tito è stato il primo turista spaziale. Nel 2001 è arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con una navicella Soyuz. Il suo secondo viaggio è previsto dopo le missioni Polaris e dearMoon, quindi non prima del 2023.

Dennis Tito sorvolerà la Luna con Starship

Dennis Tito, oggi 82enne, è stato il primo civile a visitare la ISS. Per questo privilegio ha pagato 20 milioni di dollari alla Russia nel 2001. Il suo secondo viaggio spaziale avverrà in compagnia della moglie Akiko, ingegnere e pilota di jet. Non è noto il costo del “biglietto”, ma la cifra è sicuramente a sette zeri.

SpaceX non ha fornito molti dettagli, specificando solo che lo Starship volerà intorno alla Luna a 200 Km dalla superficie e ritornerà quindi sulla Terra dopo circa una settimana. L’azienda di Elon Musk chiarisce che la missione è prevista dopo la terza missione del programma Polaris e la missione dearMoon. Una versione modificata dello Starship verrà utilizzata come Human Landing System per la missione Artemis III.

Non è stata ancora stabilita una data precisa perché lo Starship deve ancora effettuare il suo primo volo orbitale. La FAA ha comunicato che la licenza per i voli dalla Starbase di Boca Chica verrà concessa solo a determinate condizioni. Un’altra difficoltà è rappresentata dal rifornimento in orbita. Un secondo veicolo spaziale riempirà i serbatoi dello Starship che raggiungerà la Luna.