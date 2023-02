SpaceX Starship: primo volo orbitale a marzo?

SpaceX ha completato il primo test statico di accensione dei 33 motori Raptor 2 dello Starship. Si tratta del veicolo che porterà gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III. Se non ci saranno ulteriori ritardi, l’azienda di Elon Musk potrebbe effettuare il primo (e atteso) volo orbitale nel mese di marzo.

Lo sviluppo dello Starship è stato piuttosto travagliato. SpaceX ha effettuato diversi test di volo suborbitale, molti dei quali sono falliti. Il primo successo è arrivato con il prototipo SN15 a maggio 2021. Il test statico di accensione dei motori è stato effettuato con il Booster 7 (Super Heavy) che dovrebbe essere utilizzato per il volo orbitale, insieme alla navicella Ship 24.

Lo stadio inferiore di Starship ha 33 motori Raptor 2. Poco prima dell’accensione, gli ingegneri hanno spento un motore, mentre un altro si è spento da solo. Musk ha commentato su Twitter che 31 motori sono sufficienti per raggiungere l’orbita, quindi il test può essere considerato un successo.

Il primo volo orbitale dovrebbe essere effettuato nel mese di marzo, come ha confermato Musk. La licenza della FAA dovrebbe essere rilasciata giusto in tempo.

This test is at ~50% throttle. Launch attempt next month will be at ~90%. https://t.co/oMrnBIiBjY

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2023