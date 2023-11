Starship: SpaceX elenca i successi del secondo volo

L’obiettivo principale non è stato raggiunto, ma rispetto al primo tentativo ci sono notevoli miglioramenti. SpaceX ha elencato i successi ottenuti con il secondo volo di test del Starship effettuato il 18 novembre e terminato con l’esplosione dei due stadi. Elon Musk ha comunicato che il terzo volo potrebbe avvenire entro un mese (occorre sempre la licenza della FAA).

Il lancio dello Starship è avvenuto alle 7:02 ora locale (le 14:02 in Italia) dalla Starbase di Boca Chica (Texas). A differenza del primo volo, tutti i 33 motori Raptor del primo stadio (Booster 9/Super Heavy) hanno funzionamento perfettamente dall’accensione allo spegnimento, come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo.

Per la prima volta è stata utilizzata la tecnica nota come “hot-stage separation“, ovvero lo spegnimento di 30 dei 33 motori del primo stadio e l’accensione dei sei motori Raptor del secondo stadio (Ship 25), prima della separazione. Come si può vedere nel video, l’operazione è stata completata con successo.

Starship’s hot-stage separation was the first time this technique has been done successfully with a vehicle of this size pic.twitter.com/nlfhcPo8m7

Poco dopo la separazione, il booster è esploso quando si trovava a circa 90 Km di altitudine. Il secondo stadio ha invece proseguito il volo fino a raggiungere l’altitudine di circa 150 Km e una velocità di circa 24.000 Km/h. Quando mancavano pochi secondi allo spegnimento dei motori, il team di SpaceX ha perso il segnale della telemetria, decidendo di attivare il sistema di terminazione del volo.

Come ha mostrato Elon Musk, il deflettore di fiamma raffreddato ad acqua ha protetto la base di lancio, quindi serviranno pochi lavori di ripristino. SpaceX esaminerà in dettaglio i dati e apporterà i necessari miglioramenti. Nelle prossime settimane verrà effettuato lo “static fire test” per i nuovi Booster e Ship.

Just inspected the Starship launch pad and it is in great condition!

No refurbishment needed to the water-cooled steel plate for next launch.

Congrats to @Spacex team & contractors for engineering & building such a robust system so rapidly! pic.twitter.com/py5m1uhtEi

— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023