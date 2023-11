SpaceX Starship: lancio effettuato, doppia esplosione

Lo Starship è stato lanciato alle 14:03 (ora italiana) dalla Starbase di Boca Chica (Texas). Il test non è stato completato perché entrambi gli stadi del razzo sono esplosi, ma il secondo tentativo ha confermato i notevoli miglioramenti rispetto al primo volo del 20 aprile.

Secondo volo non completato

Il lancio dello Starship era stato programmato per le ore 7:00 locali (le 14:00 in Italia) del 17 novembre, ma è stato posticipato ad oggi perché doveva essere sostituito un attuatore. Dopo aver completato il caricamento del propellente nei due stadi (ossigeno e metano liquidi), il conto alla rovescia è stato fermato 40 secondi prima del lancio per effettuare gli ultimi controlli (si è verificato un piccolo problema di pressurizzazione nel secondo stadio).

Il lancio è avvenuto alle 14:03. Tutti i 33 motori Raptor del primo stadio (Booster 9) hanno funzionato perfettamente.

Dopo circa 2 minuti e 45 secondi è avvenuta la cosiddetta “hot-stage separation”, ovvero l’accensione dei sei motori del secondo stadio (Ship 25) prima della separazione.

Il primo stadio doveva cadere nell’Oceano Atlantico (Golfo del Messico), ma è esploso, come si può vedere al minuto 42:15 del video.

Il secondo stadio ha proseguito il volo fino a raggiungere i 148 Km di altitudine e una velocità di 24.124 Km/h. A quel punto, SpaceX ha perso il segnale e quindi attivato il sistema di terminazione del volo che ha causato l’esplosione di Ship 25.

Il secondo volo di test ha quindi confermato i miglioramenti rispetti al primo, quando SpaceX ha attivato il sistema di terminazione del volo prima della separazione degli stadi (circa quattro minuti dopo il lancio) ad un’altitudine di 39 Km. Il sistema “hot-staging” ha funzionato perfettamente, così come il deflettore di fiamma raffreddato ad acqua. L’azienda di Elon Musk ha ricevuto i complimenti dall’amministratore della NASA Bill Nelson.