SpaceX Starship: domani il secondo volo di test

SpaceX ha ricevuto il via libera definitivo dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti. Come già anticipato la scorsa settimana, il secondo volo di test dello Starship è previsto per domani 17 novembre alle 7:00 (le 14:00 in Italia). Mancano quindi poche ore al lancio dalla Starbase di Boca Chica (Texas).

Starship pronto per il secondo volo

Il nuovo Starship formato da Booster 9/Super Heavy (primo stadio) e Ship 25 (secondo stadio) si trova sulla base di lancio da oltre un mese. SpaceX doveva però attendere il rilascio della licenza dalla FAA al termine dell’indagine avviata dopo l’esplosione del razzo durante il primo volo di test (che ha causato parecchi danni all’ambiente circostante).

Targeting Friday, November 17 for Starship’s second flight test. A two-hour launch window opens at 7:00 a.m. CT → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/4t3AfRke8h — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2023

L’azienda di Elon Musk ha effettuato le 63 modifiche al razzo e alla Starbase, come richiesto dall’agenzia governativa, quindi era in attesa della licenza. La valutazione di sicurezza (safety review) è stata completata a fine ottobre. Ieri è stata completata anche la valutazione ambientale (environmental review), quindi è arrivato il via libera definitivo.

La finestra di lancio di due ore si aprirà alle 7:00 locali (le 14:00 in Italia) del 17 novembre. La diretta streaming inizierà 35 minuti prima. Gli utenti potranno seguire l’evento sul profilo X di SpaceX (i lanci non vengono più trasmessi sul canale YouTube).

Se tutto procederà secondo i piani, il primo stadio dello Starship cadrà nell’Oceano Atlantico (Golfo del Messico), mentre il secondo stadio cadrà nell’Oceano Pacifico al largo dell’isola di Kauai (Hawaii) dopo circa 90 minuti. Una versione modificata del razzo porterà gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III.