SpaceX Starship: secondo lancio a metà novembre?

SpaceX ha comunicato che il secondo volo di test del razzo Starship è programmato per metà novembre. Per fissare la data esatta è tuttavia necessario ricevere la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti. L’agenzia governativa ha completato la valutazione di sicurezza, ma non ancora quella ambientale, in collaborazione con il Fish and Wildlife Service (FWS).

Secondo test a metà novembre?

Il nuovo razzo Starship, formato da Booster 9 (Super Heavy) e Ship 25, è pronto sulla base di lancio da oltre un mese. A fine ottobre è stato simulato il caricamento del propellente, senza riscontrare nessun problema tecnico. La FAA ha comunicato il 31 ottobre di aver completato la “safety review” (valutazione di sicurezza) e che è in corso la “environmental review” (valutazione ambientale).

The second flight test of a fully integrated Starship could launch as soon as mid-November, pending regulatory approval → https://t.co/pxgvgUeIFF pic.twitter.com/P40vOCaFaZ — SpaceX (@SpaceX) November 3, 2023

La nuova licenza è necessaria, in quanto SpaceX ha dovuto apportare 63 modifiche al razzo e alla base di lancio, come ordinato dalla FAA al termine dell’indagine avviata dopo il lancio del 20 aprile, terminato con l’esplosione del razzo e numerosi danni.

SpaceX ha aggiornato il sistema Thrust Vector Control (TVC) che controlla i 33 motori Raptor del primo stadio (Super Heavy) e implementato il sistema di separazione hot-stage (i motori del secondo stadio si accendono prima della separazione). Alla base di lancio sono stati invece aggiunti una piastra di acciaio e un deflettore di fiamma raffreddato ad acqua.

Lo Starship dovrebbe raggiungere le Hawaii in circa 90 minuti, come si può vedere nella simulazione. I due stadi del razzo sono riutilizzabili (possono ritornare alla base di lancio), ma per questo test cadranno nell’Oceano Atlantico (Booster 9) e Pacifico (Ship 25).