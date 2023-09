SpaceX Starship: 63 modifiche prima del lancio

La Federal Aviation Administration (FAA) ha concluso l’indagine avviata dopo il primo tentativo di lancio dello Starship. L’agenzia ha chiesto a SpaceX di effettuare 63 azioni correttive prima del secondo tentativo di lancio. L’azienda di Elon Musk dovrà quindi ricevere una nuova licenza.

Starship: 63 modifiche prima del lancio

Il lancio del 20 aprile è stato considerato un parziale successo. Lo Starship non è esploso al decollo (c’era questo rischio), ma ha causato parecchi danni alla base di lancio. I 33 motori Raptor 2 dello stadio inferiore (Super Heavy) ha sbriciolato il calcestruzzo sottostante, causando una nuvola di polvere e detriti che ha raggiunto la città di Port Isabel a circa 10 Km di distanza dalla Starbase di Boca Chica.

La FAA ha successivamente avviato un’indagine dopo aver ricevuto tutte le informazioni da SpaceX. Ieri sono stati pubblicati i risultati. Prima del nuovo lancio di test, l’azienda di Elon MUsk dovrà apportare 63 modifiche, sia allo Starship che alla base di lancio.

Tra le azioni correttive ci sono la riprogettazione del razzo per evitare perdite di propellente e quindi le fiamme, la riprogettazione della base di lancio per migliorare la robustezza e test aggiuntivi per i sistemi critici, come quello di terminazione del volo, denominato Autonomous Flight Safety System (AFSS).

Molte delle modifiche sono state già completate, tra cui quelle relative al sistema di soppressione delle fiamme sul Super Heavy, AFSS e base di lancio (è stato aggiunto un flame deflector), come specificato da SpaceX sul sito ufficiale. A fine agosto è stato effettuato con successo un secondo test static fire. Lo Starship è stato assemblato il 6 settembre, come si vede nel video:

Starship is ready to launch, awaiting FAA license approval https://t.co/WjENkdudo9 — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2023

È stato anche aggiunto un sistema hot-stage per consentire l’accensione dei motori dello stadio superiore prima della separazione dei due stadi. Non è noto però quando verrà effettuato il secondo lancio. La FAA rilascerà la licenza solo quando SpaceX dimostrerà di aver completato tutte le modifiche richieste.