SpaceX Starship: nuovo test e lancio più vicino

Il secondo tentativo di lancio dello Starship è più vicino, dopo il completamento del secondo test static fire effettuato il 25 agosto. Stavolta è stata raggiunta la durata prevista, nonostante un problema a due motori. SpaceX deve però ricevere la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration) e attendere l’esito dell’indagine sui danni ambientali causati dal lancio del 20 aprile.

Il primo test static fire è stato effettuato il 6 agosto, ma è durato solo 2,74 secondi e quattro dei 33 motori Raptor si sono spenti in anticipo. SpaceX ha riportato il primo stadio Super Heavy (Booster 9) nell’hangar per il controllo tecnico e in quell’occasione è stato aggiunto l’anello per il cosiddetto hot staging che permetterà l’accensione dei motori del secondo stadio prima della separazione.

Il secondo test static fire del 25 agosto è durato circa 6 secondi, come previsto, nonostante lo spegnimento anticipato di due motori. Il flame detector con il sistema di soppressione del rumore ha funzionamento perfettamente.

Super Heavy Booster 9 static fire successfully lit all 33 Raptor engines, with all but two running for the full duration. Congratulations to the SpaceX team on this exciting milestone! pic.twitter.com/1hzs768vHg

— SpaceX (@SpaceX) August 25, 2023