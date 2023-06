Starship: 1.000 modifiche prima del secondo lancio

Elon Musk ha partecipato ad una conversazione audio su Twitter Spaces organizzata da Ashlee Vance, giornalista di Bloomberg. Il CEO di SpaceX ha fornito un aggiornamento su Starship, il veicolo spaziale che porterà gli astronauti sulla Luna nel 2025. In seguito ai dati raccolti con il primo lancio di fine aprile, gli ingegneri hanno già effettuato oltre 1.000 modifiche. La probabilità di raggiungere l’orbita è quindi aumentata.

Starship nello spazio a fine luglio?

Il primo volo dello Starship è avvenuto il 20 aprile. Si è trattato però di un successo parziale, in quanto il razzo non ha raggiunto l’orbita. A circa 39 Km di altitudine, alcuni motori hanno hanno smesso di funzionare e il razzo è entrato in rotazione. Non è stato quindi possibile separare i due stadi e SpaceX ha deciso di attivare il sistema di terminazione del volo.

Durante la discussione, Musk ha dichiarato che sono state già effettuate oltre 1.000 modifiche. Una delle più importanti riguarda la procedura di separazione dei due stadi. La novità si chiama “hot staging“. I motori dello stadio superiore verranno accesi prima della separazione per evitare la perdita della spinta causata dallo spegnimento dei motori dello stadio inferiore. Ciò comporta la modifica del booster che avrà diverse prese d’aria alla sua estremità.

Musk ipotizza che la probabilità di successo del secondo lancio sarà del 60%. Non ha però comunicato una possibile data (in precedenza aveva parlato di fine luglio). L’azienda deve infatti considerare anche fattori esterni, in particolare la nuova licenza della FAA (Federal Aviation Administration) e la causa avviata da un gruppo di ambientalisti. Intanto proseguono i test per Ship 25, come si può vedere nell’immagine:

Ship 25 completed a flight-like chill and spin of the Raptor engine pumps, stopping just before engine ignition. As a result of the test, cryogenic liquid oxygen formed a visible cloud beneath the ship. This checked out vital systems in advance of the upcoming static fire. pic.twitter.com/1rMOqlf5qM — SpaceX (@SpaceX) June 22, 2023

Musk ha inoltre dichiarato che il combattimento nella gabbia con Zuckerberg potrebbe realmente avvenire, ma non ha ancora iniziato l’allenamento. Il suo “rivale” è invece già allenato, quindi una sconfitta è molto probabile.