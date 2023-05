Starship: possibile ritardo del prossimo lancio

SpaceX ha chiesto al giudice di poter supportare la FAA (Federal Aviation Administration) nella causa avviata da quattro gruppi ambientalisti. L’azienda di Elon Musk non è stata denunciata, ma vuole intervenire direttamente per difendere i propri interessi. Un eventuale accoglimento delle richieste potrebbe ritardare il prossimo lancio dello Starship e quindi le future missioni che prevedono l’uso del razzo.

Starship: roadmap a rischio

Come è noto, il primo lancio dello Starship è avvenuto con successo, ma il razzo non ha raggiunto l’orbita. L’esplosione innescata per motivi di sicurezza ha causato lo spargimento di detriti su una vasta zona, causando anche l’incendio di un’area di circa 1,4 ettari.

Quattro gruppi ambientalisti hanno quindi denunciato la FAA per aver concesso la licenza a SpaceX, senza effettuare uno studio di impatto ambientale approfondito e quindi violando il National Environmental Policy Act. Le condizioni imposte all’azienda di Musk non sono state considerate sufficienti per evitare effetti negativi per le specie in via di estinzione, il loro habitat e le tribù nell’area che considerano sacri la terra e la fauna selvatica.

SpaceX sottolinea nel documento presentato in tribunale che, se verrà emessa una sentenza favorevole ai denuncianti, la FAA ritarderà il rilascio della licenza per i prossimi lanci di Starship. Ciò avrebbe gravi conseguenze economiche per l’azienda e per l’interesse nazionale.

Bret Johnsen, Chief Financial Officer di SpaceX, ha dichiarato che finora sono stati spesi oltre 3 miliardi di dollari nello sviluppo di Starship e della Starbase. Sono stati inoltre firmati contratti con la NASA per le missioni Artemis e con utenti privati. Starship verrà anche utilizzato per lanciare i satelliti Starlink di seconda generazione. Musk aveva comunicato che il prossimo lancio potrebbe avvenire entro il mese di luglio.